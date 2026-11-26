Un motociclista terminó hospitalizado tras estrellarse contra un automóvil Volkswagen Jetta durante la madrugada de este miércoles, sobre la avenida Aguascalientes Oriente, frente al parque México. Los primeros reportes apuntan a que el lesionado habría ignorado la luz roja del semáforo.

El percance ocurrió alrededor de las 00:19 horas, en el cruce con la avenida Pensadores Mexicanos, donde un hombre de entre 25 y 30 años de edad circulaba de norte a sur a bordo de una motoneta Italika DS150 de color negro.

Al llegar a dicha intersección, el motociclista presuntamente se pasó el alto e intentó dar vuelta a la izquierda, interponiéndose en la trayectoria de un Volkswagen Jetta negro, con placas estadounidenses, cuyo conductor circulaba en sentido contrario y tenía la luz verde del semáforo.

El automóvil golpeó la motoneta con su ángulo delantero izquierdo, proyectándola varios metros y dejando lesionado a su conductor.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio y, tras valorar al motociclista, lo trasladaron en código amarillo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Por su parte, elementos de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes y pusieron al conductor del Jetta, de entre 35 y 40 años de edad, a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará las responsabilidades.