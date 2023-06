Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(El expertiss.- Los mexicas que nunca terminamos de aprender el español y ahora lo combinamos con un inglés chapurreado, hablamos de expertiss y ésto se privilegia aún, en áreas en las que la opinión de los ciudadanos resulta más relevante que la de los “expertos”, por eso llama la atención que el Secretario de Seguridad del Estado haya afirmado tajantemente que la opinión de los expertos es la definitiva en tareas de seguridad. Los problemas humanos son tan complejos, especialmente en las áreas no técnicas que las opiniones de los expertos chocan con el sentido común y la terca realidad. Decía Jellinek: la realidad siempre gana. En los meses del gobierno de la Dra. Jiménez los problemas de seguridad del estado se han agudizado. Serán carpinteros, pero sus trompos no bailan y las explicaciones, esas sí, resultan pueriles. El tiempo juega en contra. No se han tenido resultados y pa’acabarla se rumora de pactos inconfesables como los de la “caja negra”.)

Después del Distrito Federal, ahora llamado ciudad, aunque aún tiene zonas rurales y la ciudad comprende una buena parte del Estado de México, la mexiquense es la entidad federativa que tiene mayor relevancia económica y política. Luego de que el experimento de gobernar al país con monigotes le ha funcionado bien para sus propósitos, seguramente López Obrador consideró que una mojiganga más no le estorbaría. En CdMx tiene una repetidora y si oligofrénicos como Cuauhtémoc y Cuitlahuac y bineuronales (la tragona y la güevona) como son un buen número de secretarios de estado y gobernadores hacen como que gobiernan, la señora con aspecto de humilde fregona no podría desentonar mucho.

Hay problemas reales, la selección hizo un papelón en el mundial, Checo se ha despistado tantas veces que ya le dicen el López Gatell de la fórmula uno, el General Secretario, con el mismo humor negro de que hace gala el Peje, está más quemado que los migrantes de Juárez, la democracia más pulverizada y enterrada que los mineros de Coahuila y Bartlett y Alcocer menos activos y menos vigentes que las momias de Guanajuato, además, lo único que la Shiquitibaum sabe hacer son conciertos gratuitos que, con todo respeto hasta la presidente municipal de Tepezalá organiza, mutatis mutandi y de pilón el ente que comanda la Conade recomienda a las deportistas que se bajen los calzones y los vendan, la única conclusión es que en éste nuestro país no hay moral, ni política, ni democracia, ni dignidad, ni vergüenza y al rato ni calzones.

Agréguele que se murió Ricardo Rocha y que el presidente con sus doscientos pesos invitó a cenar a un restorán de lujo a la corcholata y a los corcholatos y a los vicetiples políticos que llaman gobernadores de Morena. ¡Cómo le lucen sus doscientos pesos al Presidente!, y así tenemos el panorama del fin de semana luego de la elección (de algún modo hay que llamarle) del Estado de México. Estoy convencido de que viven, unos, en una realidad virtual que, de alguna manera debe tener estímulos y compensaciones que otros, no alcanzamos a percibir. Cuesta trabajo creer que más de la mitad de los habitantes del Estado de México que viven en condiciones de miseria, de inseguridad, de privaciones, de hacinamiento, que soportaron las exacciones políticas de la que ahora será su gobernadora, no hayan experimentado el deseo, la necesidad de buscar una salida. Habemos otros, quizás, que vivimos en una realidad aumentada en la que las graves carencias: económicas, de seguridad, de libertad, de orden, etc., que se han agudizado en los últimos años nos hacen tener una visión catastrofista que se aumenta con el despotismo deslustrado de López Obrador.

¿Cómo puede ser que una candidata anodina, incapaz de articular dos oraciones medianamente lúcidas y coherentes haya ganado las elecciones del estado que, después de la CdMx reviste la mayor importancia en el país? Cierto que su campaña fue una campaña en la imaginaria, sabiéndola presente pero sin hacerse presente, haciendo mutis y hablando sólo lo indispensable, hola y adiós. El presidente ratificó que el candidato sigue siendo él y que todavía tiene el vuelo para ganar elecciones.

Quizás la explicación la tengamos ante las narices y no la queremos ver. Juan Castaingts, Economista y Antropólogo, suele hablar de la situación a la que un pueblo desgastado, fastidiado y desesperanzado, llega luego de intentos y más intentos fallidos de lograr un cambio en las relaciones sociales. El gran mito de la Revolución sólo hizo cambiar de manos el control político y económico, cuando se bajó del caballo, una nueva clase de explotadores se adueñó del país, la alternancia fue un experimento fallido que no alteró el deterioro acelerado de los últimos reductos de dignidad cayendo en una corrupción estructural, el Mesías Tropical, con un carisma de otra época, con ideas de otra época y con un autoritarismo de otra época ha terminado por darle al traste a la esperanza.

La anomia se ha hecho presente. Nada importa, nada merece la pena, nada de lo que intentemos cambiará el pantano en el que nos hundimos. Esto, creo, es lo que nunca le perdonaré a López Obrador. Esta juventud conformista y anodina.

¿Qué, no habrá un sexto sol en vez de una 4T?

(El agotamiento de la ACIUAA.- Entre los males que aquejan a la UAA no son menores los de índole económica. Una administración selectiva ha privilegiado algunas obras de relumbrón, caras e imprácticas, como el mamotreto de Rectoría y algunas acciones de ornato y efectistas que no se reflejan en la tarea sustantiva de la universidad. En tanto las prestaciones económicas de los maestros han sufrido un deterioro en términos reales en los últimos rectorados y se ha incrementado el número de maestros que carece de estabilidad en su empleo, las circunstancias de la enseñanza se han vuelto más complicadas, en buena parte por el bajo nivel que los estudiantes acarrean desde primaria, agudizado por los efectos de la pandemia y la decisión de disminuir los estándares de exigencia y la sobreprotección a los estudiantes. Algunos maestros hemos optado por contemporizar ante la carencia de un órgano que nos represente y nos escuche. La ACIUAA abiertamente se manifiesta incompetente para atender asuntos no estrictamente laborales. Quizá la solución será la creación de una Asociación Académica que vele por los intereses académicos de los maestros.)

