Una costumbre dañina en el sector educativo es cuando los temas relacionados con este ámbito implican medidas tajantes, que buscan resolver la situación de manera inmediata para calmar las exigencias de la población y, después, cuando la situación deja de aparecer en las primeras planas, se deja a un lado. Problemas que emergen a raíz de una enorme cantidad de comentarios (la gran mayoría infundados o carentes de información), disfrazados de crítica, orillan a los gobiernos a tomar decisiones que terminan por estar incompletas o a la deriva, como es el caso de la polémica de los libros de texto gratuitos. La discusión pública en torno a este tema, delicado y muy importante, terminó por sesgar a la mayoría de la población, quienes apuntaron los reflectores a los contenidos «ideologizados» en los libros de texto, sin tomar en cuenta que el fondo del problema radica en la violación del procedimiento que marca la Ley General de Educación (LGE) para su elaboración e implementación, lo que derivó evidentemente en un conflicto legal que, a la fecha, no ha sido resuelto. En este sentido, debemos cuestionarnos lo siguiente: ¿cuál será el destino de este tema que, actualmente, se encuentra en manos de los tribunales colegiados de circuito? ¿A quiénes afecta principalmente la suspensión definitiva? ¿Qué puede hacer el gobierno del estado para darle continuidad al problema de los LTG?

Primero, debemos hacer un breve recorrido del contexto legal que engloba esta situación. A inicios de septiembre de este año, el juzgado quinto de distrito otorgó una suspensión definitiva con base en el amparo interpuesto por el Frente Nacional por la Familia (FNF), siendo el amparo 752/2023, en el cual determinó que no se podían distribuir los LTG y tampoco impulsar la capacitación para su implementación. Esta decisión fue impugnada por el Comité para la Defensa de los Libros de Texto, quienes interpusieron una queja en contra de la resolución, manifestando su inconformidad debido a las implicaciones negativas que tendría dicha suspensión en los aprendizajes de las y los educandos. Ahora, la decisión queda en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que deberá pronunciarse en torno a la determinación del juez de distrito y la legalidad de la implementación y distribución de los LTG. El pasado ocho de noviembre, la titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, sostuvo pláticas con el magistrado Germán Martínez Cisneros, planteándole criterios para agilizar la resolución y que ésta sea favorable para la entrega del material educativo.

En meses pasados, he compartido mi reflexión en cuanto a la legalidad de la implementación de los LTG y cómo la dirección de materiales educativos pasó por alto el procedimiento que marca la LGE, algo que definitivamente no debe quedar impune, dado que dicha normatividad es fundamental para garantizar la calidad de los contenidos de los planes, programas y, finalmente, los libros de texto. Sin embargo, en la práctica, la suspensión definitiva generó un impacto significativo en la docencia, toda vez que las maestras y maestros no cuentan con la herramienta pedagógica más importante para el ejercicio pleno de la docencia, mermando irónicamente la calidad de la enseñanza. Esta situación, en pocas palabras, no hizo más que empeorar el panorama, a pesar de que el Gobierno del Estado anunciara el lanzamiento de la plataforma «Pasos de Gigantes», la falta de material especializado y armonizado con el nuevo plan educativo eleva la dificultad para que las y los docentes diseñen las clases y sigan con el calendario escolar de manera eficaz. Este panorama afecta, indudablemente, el principio del interés superior de la infancia y el derecho a la educación de las y los alumnos.

Más allá de repartir culpas, es evidente que hubo una pésima planeación a nivel federal en su elaboración e implementación (sin abordar el tema ideológico o los contenidos per se), así como también, el remedio resultó peor que la enfermedad; por eso es necesario tomar acciones concretas en beneficio de la comunidad educativa en general. En la espera de la resolución que emita el Segundo Tribunal Colegiado, es necesario que el Gobierno del Estado, a través del IEA, coordine estrategias de apoyo para las y los maestros, enfocadas principalmente en que las y los estudiantes puedan alcanzar niveles satisfactorios en sus aprendizajes de acuerdo al nuevo plan de estudios (partiendo de actividades homologadas en toda la entidad) y así trazar una ruta de enseñanza que elimine la nueva carga con la que cuenta el magisterio; lo anterior, con la finalidad de que prevalezca el interés superior de la infancia y el derecho a la educación de las y los educandos.

La entrega del material dependerá, estrictamente, de la decisión del órgano jurisdiccional federal, toda vez que no se puede excusar a las autoridades educativas de su gestión deficiente. Sin embargo, en cuanto no se tenga una respuesta del tribunal colegiado, el tema sigue latente y los esfuerzos deben encaminarse en garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes. De lo contrario, el propósito que da origen al procedimiento que se estableció en la LGE estaría siendo, igualmente, dejado de lado: garantizar una educación de calidad.