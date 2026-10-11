En España, tener un empleo ya no garantiza acceder a un alquiler fácilmente. Los precios superan la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En medio de esta crisis y mientras los ciudadanos ocupaban Puerta del Sol en Madrid para protestar por la falta de vivienda accesible, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, presentó un par de medidas sobre vivienda que debían ser aprobadas por el congreso de los diputados. Estas se enfrentaron a un escenario de constantes bloqueos entre el ejecutivo y el legislativo, lo que terminó por impedir su aprobación a los decretos. Ante ello, el presidente ordenó la disolución del Parlamento y convocó a elecciones el próximo noviembre. La decisión generó controversia, pero también abrió la posibilidad para que los ciudadanos elijan al nuevo congreso, definiendo el rumbo de la política de vivienda, así como otros problemas que han marcado al actual gobierno.

En ciudades grandes como Madrid, Valencia o Barcelona el alquiler se ha vuelto insostenible, debido afactores como el crecimiento de la población o la cantidad de turistas que arriban y las viviendas destinadas a este sector. Personas que intentan acceder a los alquileres, denuncian en redes sociales que se encuentran con requisitos abusivos para filtrar a los inquilinos como fianzas, hasta cinco o seis meses por adelantado, avales bancarios o filtros de solvencia. Los sindicatos de vivienda también denuncian que hay inversores que compran inmuebles para venderlos después de un tiempo y obtener ganancias significativas.

En España el alquiler aumentó significativamente, mientras que los sueldos y pensiones no lo han hecho proporcionalmente.

La crisis de vivienda en España exige al gobierno actual soluciones para acceso a este derecho de manera justa y digna. Su atención dependerá también de los equilibrios en el nuevo Congreso.