Un total de 15 personas originarias de Aguascalientes resultaron lesionadas, al impactarse de frente a una camioneta tipo turismo en que viajaban contra una camioneta pick up que invadió el carril de circulación contrario.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el pasado sábado a las 23:40 horas, sobre el libramiento Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, Jalisco.

Se informó que, de los 15 heridos, siete de ellos requirieron ser trasladados a recibir atención médica a diferentes nosocomios debido a la gravedad de las lesiones.

Las víctimas viajaban en una camioneta de pasajeros marca Mercedes Benz Sprinter, color blanco, que se desplazaba por la carretera libre Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, Jalisco.

Repentinamente, al llegar a la altura del poblado Corral de Piedra, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, se impactaron de frente contra una camioneta pick up, color gris y placas de circulación de Jalisco, que invadió el carril de circulación contrario.

El conductor y el acompañante de esta camioneta resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Lagos de Moreno, Jalisco, para recibir atención médica.

Al lugar del accidente acudieron ambulancias de Cruz Roja de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, además de otras dos ambulancias y la unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja de Aguascalientes, quienes atendieron a 14 pasajeros y al chofer de la camioneta de transporte de pasajeros tipo turismo.

En el lugar del accidente se brindó atención pre hospitalaria a ocho personas, mientras que siete más requirieron ser trasladadas a un nosocomio.

Se informó que cuatro aguascalentenses heridos fueron trasladados al Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, mientras que los otros tres fueron canalizados al HGZ No. 1 del IMSS en Aguascalientes.

Más tarde, se presentaron policías preventivos de Encarnación de Díaz y policías estatales de Jalisco, quienes tomaron conocimiento de los hechos.