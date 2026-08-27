Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión de narcóticos, luego de ser detenido con poco más de 24 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

La captura ocurrió el pasado 18 de agosto en calles del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaron una intervención al señalado.

Durante una inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía otras dos bolsas transparentes con una sustancia granulada. Miguel “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El material asegurado fue analizado por un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que se trataba de **24.4031 gramos de clorhidrato de metanfetamina**.

Con los datos reunidos en la carpeta de investigación, la Fiscalía llevó el caso ante un Juez de Control, quien calificó como legal la detención y posteriormente dictó auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, Miguel “N” permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal. La autoridad judicial fijó además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.