De guardia a “guardado” por presunto robo

Un vigilante nocturno terminó detenido después de ser señalado por presuntamente forzar una caja de madera y sustraer objetos dentro de una empresa ubicada en Ciudad Industrial.

El caso fue descubierto durante un cambio de turno en el inmueble localizado sobre la calle José Barba Alonso, poco antes del cruce con Julio Díaz Torre. La supervisora de vigilancia reportó que presuntamente el trabajador del turno nocturno había forzado la cerradura de una caja instalada en la caseta.

Tras revisar el área, personal de la empresa verificó las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que observaron al señalado sacar objetos de dicha caja. Ante ello solicitaron la presencia de la Policía Municipal.

Los uniformados realizaron una inspección preventiva a Edgar “N”, de 33 años, y encontraron en la bolsa delantera de su pantalón un teléfono celular Motorola color gris, además de seis comprobantes bancarios.

El hombre fue asegurado, informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.