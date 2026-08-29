De Facebook a la Fiscalía, detienen a joven en Cumbres

Un joven de 19 años, identificado como Pablo “N”, fue detenido por elementos policiales en calles del Ejido Cumbres, luego de que presuntamente le encontraran entre sus pertenencias un arma blanca de aproximadamente 15 centímetros.

La intervención ocurrió sobre la Privada San Bernardino, donde los uniformados detectaron al joven y procedieron a realizarle una revisión.

Durante la inspección, los policías localizaron el arma blanca, motivo por el cual Pablo “N” fue asegurado y posteriormente trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El joven había sido señalado previamente a través de publicaciones difundidas en redes sociales por su presunta relación con un robo cometido recientemente en la zona. Sin embargo, con la información disponible no se ha establecido oficialmente su responsabilidad en ese hecho.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos que permitan relacionarlo con algún otro delito.