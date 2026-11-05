Un hombre terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que su esposa lo señalara de haberla golpeado en la cabeza y agredido verbalmente durante un incidente de violencia familiar registrado en el fraccionamiento Pozo Bravo.

El presunto agresor fue identificado como Agustín “N”, de 35 años de edad, quien fue arrestado sobre la calle Pozo del Oro, después de que la afectada solicitara la intervención de las autoridades.

La movilización policial se originó tras un reporte recibido en el C4 Municipal, en el que se alertaba sobre un caso de violencia familiar en un domicilio de la zona.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, varias personas se acercaron para pedirles que intervinieran. Entre ellas se encontraba Zamay, quien identificó a su esposo como el responsable de haberla insultado y golpeado minutos antes.

Agustín fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.