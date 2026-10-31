Abril Valadez Agencia Reforma

CDMX. – En Rocky IV (1985), Dolph Lundgren encarnó a Ivan Drago como una máquina: un atleta entrenado por el Estado soviético para convertirse en un rival prácticamente invencible, rodeado de computadoras y equipos de avanzada.

Cuatro décadas después, el actor sueco retoma su vínculo con la ciencia en Grandes Máquinas de la Historia, serie de History que conduce y produce ejecutivamente.

«En esa imagen de Rocky IV, de alguna manera interpretaba a una máquina o al ser humano perfecto, como decía (Sylvester) Stallone, así que era natural que me entrenaran utilizando esas máquinas de alta tecnología», recordó Lundgren durante un encuentro virtual con medios latinoamericanos.

Algunos de aquellos equipos, agregó, tienen hoy equivalentes en gimnasios.

Ese vínculo entre cuerpo y tecnología apareció también en Soldado Universal (1992), donde interpretó a un combatiente reconstruido mediante elementos artificiales.

«Yo mismo tengo algunos componentes artificiales hoy en día: un reemplazo de tobillo y un reemplazo de cadera», dijo.

Cuando History le propuso la serie, encontró un tema cercano a sus intereses anteriores a Hollywood.

«Siempre me gustó la historia de las guerras, especialmente porque mi papá era oficial de las Fuerzas Armadas suecas».

Ese interés coincide con las tecnologías que aborda el programa, muchas surgidas en contextos bélicos.

«Muchas de estas máquinas, de hecho, fueron desarrolladas con fines bélicos. Quería hacer algo diferente, no sólo actuar, sino hacer algo que reflejara un poco más mi vida privada», contó el actor, de 68 años.