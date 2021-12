Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros electorales y representantes de Morena se enfrentaron ayer por la falta de presupuesto para realizar la revocación de mandato.

La autoridad electoral advirtió que si el INE no reúne los 3 mil 830 millones de pesos, pese a las 2.7 millones de firmas válidas, no se podrá realizar dicho ejercicio.

«Lo hará sí y sólo sí se cuenta con los medios necesarios para organizarlo conforme a la ley y a los procedimientos establecidos para garantizar una votación libre y auténtica», aseguró el consejero electoral Jaime Rivera durante la sesión del Consejo General.

Ayer, el Consejo General aprobó los ajustes a su presupuesto, en el que se contemplan sólo mil 271.9 millones de pesos para la revocación de mandato, por lo que advierten que les faltan 2 mil 554 millones.

Los representantes de Morena insistieron en que el INE renuncie a «sus privilegios» y cancele los fideicomisos que tiene –que ascienden a mil 300 millones de pesos– pese a que se les ha insistido en que dichos recursos no pueden desviarse a otro fin porque ya están comprometidos.

«No se bajaron sus sueldos, no terminaron con sus privilegios. El seguro de separación individualizada sigue intacto, pero eso sí, ahora dicen que no les alcanza el dinero para hacer una revocación de mandato», dijo el representante legislativo de Morena, César Hernández.

En respuesta, el consejero José Roberto Ruiz les exigió: «¿De dónde se obtienen 2 mil 554 millones? Con ejemplos concretos que vayan sumando ese monto, de lo contrario sólo aprecio descalificaciones y dogmatismos».

«Ahora quieren que les digamos de dónde ajustarse el cinturón cuando es su responsabilidad, pero le doy un tip, sáquelo de los dos fideicomisos que tienen», soltó Mario Llergo, el otro morenista.

Durante tres horas, los consejeros acusaron a la Cámara de Diputados de poner al INE en una situación límite y advirtieron que no estaban de acuerdo en abaratar el proceso.

«Pareciera que la intención de destruir al INE, de desprestigiarlo o tratar de someterlo por la vía del presupuesto es y adquiere la calidad de un fin superior. Por razones claramente políticas», arremetió la consejera Claudia Zavala.

