Moshé Leher

Suelo no hablar de estos asuntos, en primer lugar porque bastante tengo con mis asuntos, como para andar averiguando en patios ajenos y, en segundo, porque en sentido estricto estos temas forman parte de la ya inconmensurable lista de las cuestiones que me importan un rábano. Una tercera razón: como dijo Gómez Morín, para evitar las desilusiones, lo mejor es no andar de iluso.

Ni cuando esos asuntos se suponían de mi interés, me importaron mucho las cábalas, las quinielas, las apuestas personales, los pronósticos de café, ni nada que tuviera que ver con las anticipaciones que preceden a los nombramientos de los equipos de trabajo de los gobernadores del pasado; tampoco perdí el sueño en la víspera de que la actual gobernadora nombrara a su gabinete.

En otros tiempos, donde tuve obligada cercanía con los funcionarios, por estrictas razones de trabajo -y a las pruebas me remito-, me trascendía a las quinielas de los que siempre dicen saber y en su día me daba por enterado de la composición del gabinete, incluyendo el par de veces que, por razones totalmente ajenas a mí, voces más o menos malintencionadas me incluyeron en los pronósticos.

Una vez nada más, como dice el bolero, recibí una invitación a integrarme a un gabinete y la rechacé, agradecido pero convencido de que me faltan: vocación de servicio público, la verdad; hígado para aguantar a la gente que ronda en los pantanales esos; y estómago, para soportar eso de tener que atender la cara responsabilidad de servir a la Patria; (y unas largas uñas para lo que se ocupen).

A veces hubo gabinetes en donde abundaban las personas cercanas, y en alguna ocasión, con el ingeniero Barberena, incluso los amigos -la mayor parte de los cuales dejaron de serlo en ese trance-.

Es por eso que lo mismo me daba quién iba a ser nombrado tesorero, quién titular de Obras Públicas, o quien jefe de la policía, aunque debo reconocer que siempre me provoca alguna curiosidad saber quién va a atender los asuntos de la cultura, sobre todo después de que recientemente esos asuntos han sido atendidos por personas poco recomendables, con la salvedad, hay que decirlo, de la gestión de Claudia Santana (que no me es cercana, pero entiendo que hizo lo suyo con decoro) y, antes de ella, por Víctor González, asteriscos en una larga lista de burócratas y de incompetentes -por no soltarme de la lengua, ni de la pluma.

Se rumoraba que una mujer perniciosa y voraz, un espectro del pasado reciente, pujó hasta donde pudo para quedarse con el ICA y yo dije a quien me quiso escuchar (casi nadie, la verdad), que eso sería una desgracia: para el ICA, para la cultura, y aun para la administración entera; no conozco al finalmente designado, pero entiendo que por lo menos entiende dónde está y para qué se le colocó allí.

Por lo demás, decía, apenas conozco a algunos de los funcionarios; uno de ellos, uno de los altos cargos, al que trato desde hace décadas, ahora busca la manera de eludir mi saludo, a lo mejor temiendo que le pida… La verdad no sé qué pudiera yo pedirle -salvo la paz del mundo, que creo que está muy lejos de sus atribuciones y capacidades-.

Pero no pude evitar, lo lamento, comentar que por lo menos en dos casos, me preocupa la llegada de un par de personas a las rectorías de las universidades que se manejan desde el IEA, pues una cosa es que un incapaz llegue a la Secretaría de Asuntos Intrascendentes, y otra muy distinta que se paguen favores y alianzas con las rectorías de instituciones encargadas de formar a nuestros jóvenes.

Me queda claro que Jorge Guillén y Armando López Campa, en distintos grados, obviamente, son personas ligadas a la educación superior; también que no puedo opinar sobre la llegada la señora López Rábago a no sé qué universidad, por la sencilla razón de que no la conozco y debo suponer que se trata de alguien capaz y competente.

Más me preocupa que Lalo González, que hasta donde sé es una persona impecable, reciba una rectoría en pago a un compromiso con su jefe, pues parece que ser rector y ser vocero son dos cosas un tanto diferentes; pero lo que ya no entiendo es que el señor Herrera, cuyas virtudes no sólo son ignotas sino que parece que son inexistentes (parece que hasta sus logros académicos son un misterio), esté al frente de una universidad.

Y es que no es lo mismo ser rector de una universidad (y aquí me brincan esos timos geniales de las Universidades Benito Juárez), que inspector de giros negros. Digo yo.

¡Shabat Shalom!

@mosheleher: Facebook, Instagram, Twitter