Daniel “N” permanecerá en prisión mientras enfrenta un proceso penal por robo calificado, luego de ser señalado por presuntamente asaltar con una pistola una boutique ubicada sobre avenida Aguascalientes Sur, en el fraccionamiento Prados del Sur.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2026. De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, el sujeto habría entrado al negocio y amagado con un arma de fuego a una empleada para apoderarse de mil 188 pesos.

Después del atraco, la trabajadora consiguió pedir ayuda y elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar. Los oficiales detuvieron a Daniel “N” y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

El caso llegó ante una Juez de Control, quien calificó como legal la detención y, después de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, resolvió vincular al imputado a proceso por robo calificado.

Además, le fueron impuestas las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que continuará privado de la libertad mientras avanza el procedimiento penal.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias relacionadas con el caso.