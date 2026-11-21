Un hombre identificado como Manuel “N”, quien era buscado por la justicia de Chihuahua por su probable participación en el delito de violencia familiar, fue detenido en Aguascalientes durante un operativo de revisión instalado en el punto conocido como El Taray.

La captura se registró cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sometieron a revisión los datos del individuo y, al consultar la Plataforma México, descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente en aquella entidad.

Ante el hallazgo, se dio intervención a agentes de la Policía de Investigación, quienes establecieron contacto con las autoridades de Chihuahua para verificar la identidad del sospechoso y confirmar que el mandamiento judicial continuaba vigente.

Una vez corroborada la información, la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) realizó las gestiones necesarias para que Manuel “N” sea trasladado a Chihuahua, donde deberá comparecer ante el juez que ordenó su captura para responder por el delito que se le imputa.