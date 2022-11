¡Queridas amigas y amigos lectores!

Es un gusto y placer para mí tener la oportunidad de compartir este espacio y tiempo contigo, mil gracias.

En una población cercana a la ciudad de Oaxaca, hace 72 años, cuando las personas necesitaban pedir dinero prestado se decían entre ellas… “De bigote a bigote te presto, de bigote a bigote te pago”, esto significaba que sólo bastaba la palabra empeñada y hornada con los hechos para generar la suficiente confianza entre las personas y realizar el préstamo y pago.

Con la anterior anécdota, se me vino a la memoria un cuento que escuché en YouTube al periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que se llama “Fundación del lenguaje” y dice…“En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada, pero sí sobrevivió, lo más importante, entre tanta muerte sobrevivió el nacimiento y en el nacimiento estaba la lengua guaraní. La certeza de que la palabra es sagrada porque en guaraní ‘ñe’ẽ’ significa palabra, también significa ‘alma’, por lo tanto, quién miente la palabra, traiciona el alma.”

Los procesos de autoconocimiento y auto-observación personal nos pueden ayudar a darnos cuenta acerca de nuestro modo de actuar para generar ambientes honestos, donde nuestra palabra dada la honremos, y así evitar los más grandes males de nuestro siglo: el engaño, la violencia y agresión.

Un tipo de conducta que es muy común y que podemos normalizar sin reflexionar es la agresión pasiva. La agresión pasiva es aquella que tú y yo podemos ejercer cuando utilizamos nuestras palabras para expresar nuestras emociones y sentimientos de enojo, ira, desagrado, tristeza y frustración, culpando a los demás de lo que sentimos para querer controlarles.

Echarle la culpa al otro, burlarse, regañar de todo, gritar, hacer críticas sin considerar como se siente la otra persona, porque tú eres la medida justa; presionar para que las cosas se hagan a tu manera, a tu forma y a tu tiempo; aplicar la ley del hielo, es decir, no te hablo para demostrar mi molestia y hacerte sentir culpable, no verbalizar una disculpa ante la persona que ofendiste o heriste, son signos de una agresión pasiva.

Una de las características principales de este tipo de agresión es que responsabilizamos a los demás de lo que sentimos y con eso los agredimos.

Amiga y amigo lector, si estas líneas te dan luz para reconocer cómo provocamos la agresión pasiva, te comparto algunos tips que te pueden ayudar.

Lleva un diario personal en una libretita de autoconocimiento y autoconciencia con estas preguntas que puedes contestar en 15 minutos antes de dormir todos los días.

¿Cómo expresé hoy mis sentimientos de enojo, ira, miedo, frustración, vergüenza, tristeza, etc.? ¿A quién lastimé hoy con mis palabras?, ¿qué dije? ¿Hoy ofrecí alguna disculpa mirando a los ojos a quien ofendí?, ¿fui capaz de reconocer en que me equivoqué? ¿Qué diálogos y acuerdos hoy promoví para generar ambientes de amabilidad, respeto, seguridad y confianza en mi contexto? ¿En qué acciones personales necesito ponerme límites para no provocar la agresión pasiva?

Por último, la agresión pasiva es uno de los males de nuestro tiempo y hoy en día puedes contar con grupos de autoayuda, o si profesas alguna creencia religiosa apoyarte en ella para erradicarla, pero si lo complementas con profesionales de la salud mental y emocional “de bigote a bigote te lo digo… Honrar la palabra con los actos no sólo es un signo de confianza, sino también una cuestión de vivir una espiritualidad. En sentido amplio, la espiritualidad es aquello que lleva a la familia humana a canalizar sus más profundas energías (Centro Loyola Pamplona).”

M.P.G. Martha Liliana Bautista Villalpando. Master en Psicoterapia Gestalt y Acompañante de Ejercicios Espirituales Ignacianos

mlbvmx@gmail.com