La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología consolida un esquema de desarrollo de proveedores que integra actualmente a más de 130 empresas locales identificadas, con el objetivo prioritario de incrementar el contenido nacional y regional en la industria exportadora y cumplir con los requerimientos del T-MEC.

Su titular, Esaú Garza de Vega, informó que la estrategia busca vincular la capacidad productiva instalada en la entidad con la demanda de insumos y componentes del sector industrial. Aunque el programa comenzó enfocado en la rama automotriz, su evolución ha permitido extender los procesos hacia otros rubros estratégicos, como el electrónico y el aeroespacial.

Para elevar la competitividad de los insumos locales, la dependencia estatal complementa el mapeo con programas de vinculación, apoyo para participar en ferias especializadas y financiamiento a través del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, destinado a la adquisición de equipamiento y la obtención de certificaciones industriales.

En el ámbito de la capacitación de alto nivel, el funcionario destacó que, mediante una alianza estratégica con el Gobierno de Japón, representantes de 15 empresas locales viajarán próximamente al país asiático para capacitarse en la metodología Kaizen, basada en la mejora continua y considerada una herramienta clave para optimizar los procesos productivos y cumplir con los estándares globales de calidad.

Respecto al panorama financiero y a los plazos de pago en la cadena de proveeduría -que suelen extenderse de 90 a 120 días-,precisó que se trata de condiciones habituales del mercado.