El Gobierno del Estado busca incorporar a empresas de Aguascalientes a las cadenas de proveeduría de la industria de los data centers y las tecnologías de la información, aprovechando la posición de la entidad como nodo de conectividad de la nueva red de fibra óptica que enlaza Arizona con Querétaro.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), explicó que la estrategia pretende vincular esta infraestructura con proveedores locales de los sectores automotriz y eléctrico-electrónico, a fin de que adapten sus procesos y puedan suministrar partes y componentes para proyectos tecnológicos.

El funcionario señaló que disponer de un centro de potenciación y redundancia de señal de alta velocidad permitirá atender los requerimientos técnicos de grandes inversiones y fortalecer actividades relacionadas con electrónica, manufactura avanzada, informática y semiconductores.

Dentro de esta estrategia, destacó que compañías del sector eléctrico-electrónico, como Flex, contemplan proyectos de expansión en el Estado, con una proyección de hasta 6 mil nuevos empleos que se generarían en distintas etapas y a largo plazo.

La Sedecyt considera que la infraestructura especializada de telecomunicaciones permitirá incorporar a compañías locales a nuevas cadenas de valor, diversificar su actividad y atraer inversiones que requieren alta capacidad de transmisión, redundancia de datos y servicios tecnológicos especializados, aprovechando la experiencia industrial y las capacidades productivas existentes en la entidad.