Darío “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia vicaria, luego de ser acusado de impedir reiteradamente que la madre de sus hijos pudiera convivir con ellos.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, la mujer se había separado del imputado tras presuntos episodios de violencia. Posteriormente, dos de sus hijos varones permanecieron con Darío “N” en un domicilio de Rincón de Romos.

La afectada afirmó que regresó en distintas ocasiones para recogerlos, pero el hombre se negó a entregarlos. La Fiscalía sostiene además que el imputado influía en los menores para alejarlos de su madre, cambió su número telefónico e impidió que ella ingresara al domicilio durante aproximadamente dos años.

Ante esta situación, la mujer presentó una querella y la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de Género inició la investigación. Posteriormente se obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión.

Un Juez de Control resolvió vincular a Darío “N” a proceso e imponerle prisión preventiva justificada. También fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.