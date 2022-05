El coordinador de los diputados federales del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, se pronunció por sumar a todas las voces del país para lograr la alternancia de cara a la elección presidencial del año 2024 y de esta manera le vaya bien a México.

En conferencia de prensa, dijo que si la coalición Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD logra llegar al poder en el año 2024 tendrán incluso que tenderle la mano a la oposición para que le vaya bien al país. “No se trata de fichitas o puntajes electorales. Si lleguemos al poder de este país, no podemos mordernos la lengua, tenemos que extenderle la mano a ellos, tiene que irle bien a México. Tenemos que unirnos como país, pero ellos son los que nos echan a perder al hacer distinciones y eso es una desgracia de México”.

Afirmó que el PAN, PRI y el PRD continuarán en la esencia de ser una coalición electoral como lo que es en Aguascalientes y también en el ámbito parlamentario con la idea de convertirse en gobiernos de coalición en todo el país. “Pasamos por un proceso de levantarnos de un 2018. Es casi un hecho que por lo que hicimos mal, decidieron por otra opción, para mejorar y corregir. Lo que no teníamos en la anterior legislatura, es lo que en la actual nos dio la gente para frenar las reformas constitucionales y por primera vez fue notoria la oposición con la Reforma Eléctrica”.

Indicó que todo ha sido una secuencia y para llegar al año 2024 primero deberá pasar el 2022 y el 2023 y para lo cual trabajan arduamente. “Revolcada es la que vamos a darle a MORENA en Aguascalientes y sabemos que es secuencial, paso a paso, construyendo primero una coalición que es requisito para ser competitivos. En eso estamos trabajando”.

Respecto la campaña de la abanderada de la coalición a la gubernatura en Aguascalientes, Tere Jiménez, la calificó de ganadora, dado que lo demuestran todas las encuestas donde va arriba de manera contundente en las preferencias y no hay duda de que ella sabrá gobernar al Estado. “Estamos conscientes que el 5 de junio no se trata de colores partidistas, se trata de cómo va a ser la vida de los aguascalentenses en los próximos 6 años, su entorno, qué tipo de calles, parques, patrullas, eventos culturales y deportivos. Se va a escenificar la vida de sus habitantes”.

¡Participa con tu opinión!