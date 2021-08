Adrián Basilio Agencia Reforma

CDMX.- La actual administración, autodenominada “Cuarta Transformación, parece exaltar todo lo que se relaciona con el número cuatro.

Y en sintonía con eso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la creación de “una medalla de cuarto lugar” a los deportistas que terminen en esa posición de sus pruebas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Como lo hizo cuando la gimnasta Alexa Moreno terminó cuarta en el salto de caballo de los pasados Juegos Olímpicos, el Jefe del Ejecutivo reiteró el discurso de otorgar estímulos a los cuartos lugares, ahora en la justa paralímpica, durante el abanderamiento de la delegación tricolor que competirá en esa cita a partir del 24 de agosto.

“Cuando regresen, nos vamos a volver a encontrar porque todos van a tener reconocimiento, para que con los que fueron a los Olímpicos nos encontremos aquí en Palacio Nacional.

“Vamos a establecer una medalla más (al cuarto lugar) porque, como ya lo dijo Ana (Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade) fue mínimo por lo que no llegaron (al podio en los Olímpicos, donde hubo 7 cuartos lugares)”, anunció el Presidente en su discurso a los paratletas.

“Con el presupuesto público vamos a darles su apoyo, su reconocimiento para que sigan adelante. Ustedes son ejemplo para todo el pueblo de México”, apuntó.

AMLO dijo a los seleccionados paralímpicos que ya eran merecedores de medalla por haber clasificado a Tokio 2020.

Números que valen

15 medallas (4 oros, 2 platas y 9 bronces) ganó México en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

6 preseas aportó el paraatletismo tricolor en Río 2016: 1 dorada, 2 plateadas y 3 de bronce.

ASÍ LO DIJERON

“Es un honor representar al contingente mexicano, lo llevo con orgullo y respeto porque recae en mí el abanderamiento, el hacer un buen papel en Tokio, y agradezco el honor y la confianza de brindarme este lugar”.

Amalia Pérez, pesista

“Sentí mucha emoción de portar la bandera porque no me lo esperaba, pero también es un gran compromiso que me toca llevar, por eso porto el compromiso de hacer un buen papel y dar lo mejor de mí”.

Édgar Barajas, lanzador de jabalina