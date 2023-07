La diputada Nancy Macías, presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso del Estado, expresó su postura respecto a la criminalización del aborto y habló sobre la firme convicción de este órgano legislativo de defender la vida en el estado.

La diputada Macías enfatizó la importancia de respetar la división de poderes y expresó su desacuerdo con el activismo legislativo y judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que está interviniendo en asuntos que ya están legislados a nivel estatal.

«Aguascalientes ha sido consistentemente un estado que ha manifestado su posición a favor de la vida. No se puede debatir un supuesto derecho al aborto cuando este no está incluido en ninguna parte de la Constitución mexicana, ni en los tratados internacionales o convenios suscritos por México», recalcó.

Además, afirmó que la SCJN no puede imponer su voluntad en temas que deben ser decididos por los legisladores locales. Según la diputada, el derecho a la vida es fundamental y no puede ser relativizado ni equiparado con otros supuestos derechos.

La Comisión de la Familia, bajo el liderazgo de la diputada Macías, ha discutido ampliamente este tema y se ha comprometido a seguir defendiendo la vida en Aguascalientes. Han mantenido comunicación con otros integrantes de la comisión y han encontrado un sólido respaldo en su postura. Luego, destacó la importancia de luchar por las convicciones y principios que consideran fundamentales para la sociedad.

Si bien algunas asociaciones civiles han interpuesto amparos relacionados con el aborto en el estado, la diputada Macías sostiene que esos recursos jurídicos aplican a las personas y no modificarán su posición. La Comisión de la Familia está decidida a dar la batalla y mantener su postura en favor de la vida.

Asimismo, mencionó que el debate sobre el aborto en México es un tema complejo y controvertido que ha generado diversas posturas en todo el país. Dijo que ha estado en comunicación con otras personas que comparten su postura y afirmó que continuarán trabajando en la misma dirección. A pesar de que los plazos legales pueden acortarse en un futuro, la diputada se mantiene confiada y comprometida en defender la vida en Aguascalientes.