Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal anunció créditos de hasta 30 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas, además de una reducción de trámites ante el IMSS y la Secretaría del Trabajo.

Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ofrecerán financiamientos con distintos montos y plazos para negocios que busquen iniciar operaciones, consolidarse o expandirse.

Durante la mañanera, el titular de las instituciones financieras, Carlos Torres Rosas, informó que el programa para micronegocios contempla préstamos de hasta 500 mil pesos con plazos de tres años, mientras que «Mi Primer Crédito», dirigido a mipymes que nunca han recibido financiamiento bancario, podrá alcanzar 5 millones de pesos a cinco años.

Para empresas más consolidadas, Nafin ofrecerá hasta 20 millones de pesos, con plazos de siete años, para capital de trabajo o activos fijos.

Bancomext financiará hasta 30 millones de pesos, o su equivalente en dólares, con plazos de hasta 15 años.

El último esquema estará dirigido a exportadoras, empresas que sustituyen importaciones y negocios que operan con moneda extranjera, entre ellos los del sector turístico.

Torres Rosas indicó que los negocios encabezados por mujeres y aquellos pertenecientes a sectores incluidos en el Plan México tendrán mejores condiciones de financiamiento.

También se ofrecerá el Eco Crédito para sustituir refrigeradores, aires acondicionados, paneles y calentadores solares y otros equipos por tecnologías de menor consumo energético, con plazos de hasta cinco años y una tasa anual de hasta 13 por ciento. Los pagos se cargarán al recibo de luz de la CFE.

Menos trámites

Zoé Robledo, director del IMSS, informó que el Instituto simplificará ocho procedimientos para 665 mil registros patronales de empresas con hasta 10 trabajadores.

«Actualmente son 665 mil registros patronales en el IMSS con estas características, por eso estamos presentando esta simplificación administrativa que tiene mucho que ver con digitalizar trámites y también de acompañamientos permanentes para estos trámites y facilitar la relación con el Seguro Social», explicó.

Entre los cambios, el formulario para dar de alta un registro patronal pasará de 80 campos a sólo 14, debido a que el IMSS obtendrá directamente del SAT información que ya se encuentra disponible en el RFC.

A partir de noviembre, los sistemas del SAT y del IMSS estarán interconectados para que los patrones puedan obtener en un solo portal los formatos para pagar impuestos y cuotas de seguridad social.

Las altas y bajas de trabajadores y los cambios salariales podrán realizarse de manera digital, mientras que la tarjeta de identificación patronal dejará de ser física.

Para las microempresas tampoco será obligatorio presentar en febrero la determinación anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo.

Robledo informó que se simplificará además la reactivación de registros patronales, trámite que actualmente puede tardar entre dos y tres meses, y durante el primer año de operación de las microempresas se dará acompañamiento para prevenir incumplimientos antes de sancionar.

«No estamos planteando un año sin fiscalización para las microempresas, sino estar en un contacto permanente para prevenir antes de sancionar, tener espacios de orientación, acompañamiento a empleadores, a fin de conocer cómo cumplir fácilmente sus obligaciones en materia de Seguridad Social», aclaró.

La Secretaría del Trabajo reducirá, por su parte, los requisitos para unas 18 mil microempresas con hasta 10 trabajadores que están próximas a renovar su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que la inscripción o renovación pasará de ocho trámites a uno y el plazo de respuesta de la autoridad disminuirá de 20 a cinco días hábiles.