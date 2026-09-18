Daños y robo por 200 mil pesos en pleno Centro

Un hombre fue detenido por policías municipales luego de ser sorprendido dentro de un inmueble de la zona Centro, donde presuntamente había sustraído diversos objetos y causado daños en los accesos. El propietario estimó las afectaciones y lo robado en aproximadamente 200 mil pesos.

Ciclopolicías que patrullaban sobre avenida Adolfo López Mateos recibieron el reporte de una persona dentro de un predio ubicado en el cruce con la calle 16 de Septiembre. Al llegar, encontraron daños en la entrada principal.

El propietario, Daniel, de 37 años, informó que había un desconocido en el interior y señaló daños tanto en la puerta principal como en el acceso al área donde almacenaba material para elaborar paletas de hielo y un horno para pizza.

Con autorización del afectado, los uniformados entraron al inmueble y localizaron a un hombre que coincidía con las características reportadas. En el sitio también encontraron diversos objetos que presuntamente habían sido sustraídos.

El propietario manifestó que presentaría la denuncia correspondiente y calculó en alrededor de 200 mil pesos el monto conjunto de los daños y el robo.

Daniel “N”, de 47 años, fue detenido y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.