Un hombre de 37 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en la comunidad El Mezquital, en Jesús María, luego de ser señalado como presunto responsable de causar daños a un vehículo.

La intervención ocurrió sobre la calle Huizache, donde los uniformados atendieron un reporte por daños dolosos y se entrevistaron con el propietario de la unidad afectada.

El denunciante identificó directamente a Jaime “N”, de 37 años, como quien presuntamente dañó el medallón de una Chevrolet Uplander color arena.

Ante el señalamiento, los policías procedieron con la detención del sujeto y posteriormente lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito a la Fiscalía General del Estado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica por su probable participación en el delito de daño a las cosas doloso.