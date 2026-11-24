Luis Muñoz Fernández

A mi hija Brenda, heredera de mis intereses científicos.

El pasado miércoles 18 de noviembre de 2026 la sonda Voyager 1, lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977, hace 49 años, alcanzó una distancia desde la Tierra de un día luz, casi 26 mil millones de kilómetros. Y mandó su señal acostumbrada a una de las tres antenas de referencia en el mundo –España, Estados Unidos y Australia– que siempre están de guardia rotatoria para recibirlas. Ese día la que recibió la señales de la Voyager 1 fue la localizada en la localidad madrileña de Robledo de Chavela. El acontecimiento, ampliamente reseñado en el periódico El País –¡cómo nos hace falta en Aguascalientes que los periódicos y demás medios de comunicación tengan una sección fija y de alta calidad sobre divulgación científica!–, que decía, entre otras cosas, lo siguiente:

“Este hito se debe a las posibilidades de la imaginación humana: los astrónomos sabían que a finales de los 70 se daba una oportunidad única porque se alineaban los planetas. Literalmente. En una posición que se repite aproximadamente cada 175 años, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se orientaban de tal modo que permitían a una sonda visitarlos e impulsarse hacia el siguiente destino, aprovechando su titánica fuerza de la gravedad. Imaginaron ese escenario y lo ejecutaron con precisión”.

Recordemos que en la sonda Voyager 1 y su hermana, la Voyager 2, tienen en su interior un disco de cobre revestido por una lámina de oro con un mensaje destinado a posibles civilizaciones extraterrestres que pudieran interceptar nuestras encontrarse con ellas. En dichos discos se explican algunas de las características más sobresalientes de nuestra especie y de nuestra civilización, todo ello en un lenguaje matemático asumido como universal y, sobre todo, accesible a cualquier forma de vida inteligente.

El impulsor de esta inciativa fue Caral Sagan, tal vez el astrónomo, científico planetario y divulgador científico más sobresaliente y famoso de todos los tiempos. Estoy seguro de que algunos de quienes tenemos la edad suficiente para recordar y la suerte de no haber caído por ahora en las garras del olvido en el que nos hundiría la demencia senil, somos admiradores de los libros y aquellos fantásticos programas televisivos de la serie Cosmos que hicieron de Sagan un científico cercano cuyas palabras nos provocaban asombro y admiración mientras desfilaban frente nuestros ojos los extraordinarios logros y descubrimientos de la investigación científica. Imposible olvidar su estampa enfundado en un suéter de cuello alto y un saco impecables.

Yo sigo embrujado por su voz –doblada al español, claro–, cuando en una supuesta nave espacial nos hacía viajar por el tiempo y el espacio maravillados por todos aquellos avances del conocimiento humano que había logrado una ciencia que, a diferencia de la actual, no resentía todavía, o al menos no en la misma medida, la corrosión de los intereses políticos y, sobre todo, económicos, que secuestran hoy sus objetivos y desarrollo. Sigo embrujado, decía, y siento una renovada punzada de nostalgia cuando para preparar este texto he vuelto leer algunos de sus libros que ocupan un lugar especial en la sección científica de mi biblioteca.

Regresando a la Voyager 1 y los artefactos más recientes de la exploración del universo como el Telescopio Espacial Hubble y el James Webb, uno trata de imaginar sin lograrlo por completo esos espacios siderales aparentemente infinitos, oscuros y silenciosos, cuyas dimensiones se estiman tan abrumadoramente gigantescas que ese día luz de la Voyager 1 se nos antoja pequeñísimo, aunque para nosotros represente un logro asombroso.

Las imágenes que dichos instrumentos nos han enviado –si no las han visto, háganlo ya, porque están en Internet– nos dejan sin aliento y espolean nuestra imaginación como le ocurría a la maestra Lucila Medina, mi extrañada suegra, que buscaba afanosa entre las nubes que contemplaba desde la ventanilla del avión la presencia de Dios y su cohorte celestial. Ella estaba segura de que, tras las algodonosas formas de los cirros, los estratos y los cúmulos, era contemplada amorosamente por la divinidad, sus ángeles y los santos que tanto veneraba. Es para mí imposible observar esas imágenes del universo profundo sin enmudecer ante el misterio que evocan y aceptar que es muchísimo más lo que ignoramos que lo poco que sabemos de nosotros mismos y de todo lo demás.

Carl Sagan, modelo del científico escéptico propio un espíritu que debería ser patrimonio de todos los ciudadanos para no caer en tantos engaños como hoy en día nos acechan y usan en su provecho quienes detentan algún tipo de poder, nos invita a ser humildes porque, si bien somos “polvo de estrellas”, como él mismo decía, frente a esas inmensidades de un universo sordo a nuestros deseos e inquietudes, no dejamos de ser una minucia insignificante en el concierto de los cuerpos celestes y los abismales espacios que los separan. Por momentos se siente el vago y profundo desasosiego que tan bien describió H. P. Lovecraft al referirse a “los espacios demenciales que se caracterizan por una geometría no euclidiana y una arquitectura ciclópea que desafía la lógica y la percepción cognitiva humana”.

Sagan desliza en sus palabras esa sensación de nimiedad de lo que somos cuando nos comparte lo que piensa al observar el punto luminoso azul pálido cruzado por un rayo solar que es nuestro planeta fotografiado por las Voyager en 1990, cuando ya habían atravesado las órbitas de Urano y Neptuno:

«Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, que vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí… en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol”».

Y lo que nos asombra la idea de que lo que podemos observar de ese universo es en realidad su pasado. Sus distancias son tan grandes que las imágenes que nos proporcionan los telescopios se originaron muchísimo tiempo atrás, mucho antes de que aquellos simios avispados se atreviesen a bajar de los árboles para empezar a caminar erguidos por la sabana del Valle del Rift:

«Las ingentes distancias que median hasta las estrellas y las galaxias son responsables de que en el espacio todo lo veamos en el pasado, y que incluso percibamos algunos cuerpos celestes tal como eran antes de la formación de la Tierra. Los telescopios son en realidad máquinas del tiempo. Mucho tiempo atrás, cuando una galaxia primitiva empezaba a verter luz a la oscuridad que la envolvía, ningun testigo podía saber que, miles de millones de años después, unos cuantos pedazos remotos de roca y metal, hielo y moléculas orgánicas acabarían por juntarse para formar un lugar llamado Tierra; o que la vida nacería y evolucionaría hasta dar seres pensantes que, un buen día, tomarían un fragmento de esa luz galáctica y tratarían de averiguar qué era lo que la había colocado en su camino».

Y el escalofrío que Sagan nos provoca cuando dice:

«Y cuando la Tierra muera, dentro de unos cinco mil millones de años, cuando haya quedado reducida a cenizas, o haya sido tal vez engullida por el Sol, surgirán otros mundos, estrellas y galaxias que nada sabrán de un lugar llamado en su día la Tierra».

Carl Sagan siempre se sintió en deuda con sus profesores, pero sobre todo con sus padres –a mí me pasa los mismo con los míos–, porque le transmitieron dos cualidades, el escepticismo y la capacidad de asombro, que hicieron de él el extraordinario científico y divulgador que fue:

“Siempre me he sentido agradecido a mis mentores de la década de 1950 y he hecho lo posible para que todos ellos conocieran mi aprecio. Pero cuando echo la vista atrás me parece que lo más esencial no lo aprendí de mis maestros de escuela, ni siquiera de mis profesores de universidad, sino de mis padres, que no sabían nada en absoluto de ciencia…».

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