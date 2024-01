Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes del crimen organizado balearon 114 cámaras de vigilancia en el municipio Culiacán, equivalentes al 40 por ciento de la red de control de seguridad de la capital de Sinaloa, en una acción concertada que fue perpetrada en el norte y sur de la ciudad, acusó ayer el Gobernador morenista Rubén Rocha.

El Gobierno estatal indicó que durante el 31 de diciembre y el 1 de enero fueron atacados 49 equipos, mientras que ayer por la madrugada se reportó la afectación de 65 aparatos más.

«Ciento catorce cámaras en dos sesiones, 31 y día primero (de enero), y a las claras fueron hechos concertados. Está entre 11:54, 11:58, 12:03 (horas); es decir hubo como una concertación y estuvo ocurriendo en norte y sur de la ciudad (Culiacán), sobre todo. No podemos decir ‘es que alguien ya andaba muy borracho'», explicó Rocha.

«En realidad son hechos premeditados que provocan mayor alarma y bueno, es muy complicado si ya hablamos que se dispararon al aire, hablamos de que tenían armas en la calle».

En su conferencia semanal, el morenista señaló que esta acción no requirió de una gran movilización del crimen organizado, lo que atribuyó a la amplia distribución de sus hombres armados en el territorio de la ciudad.

«Se dice ‘pero no se vio mucho operativo moviéndose’; no, porque estos señores tienen gente en todas partes. Hay alguna cámara que de adentro de la casa alguien disparó, no sabemos, pero se tiene esa presunción o tiraron de un carro o estaban cerca de la cámara. Lo que quiere decir que no necesitaron movimientos», expuso.

«No fue un operativo, porque al ser un operativo, hubiera habido manera de que las fuerzas del orden hubieran interceptado ese operativo».

Al ser cuestionado sobre videos divulgados en redes sociales que dan cuenta de la movilización de presuntos sicarios en motocicletas, Rocha aclaró que hubo varias modalidades para atacar las videocámaras.

«Lo que pasa es que hubo modalidades diversas, pero sí fue un operativo entre ellos, de arriba de un carro, de arriba de una moto o de su casa. Les quedaba cerca y les dieron el encargo (de disparar), pues porque deben ser parte del mismo gremio de delincuencia. Luego este lo repitieron el día 31», explicó.

De igual manera, se le preguntó a Rocha sobre un video en el que se ve que una patrulla llega al momento de que hombres armados dispararon a cámaras y los elementos no actuaron. Al respecto, el Gobernador comentó que no se ha comentado en la mesa de seguridad, pero tampoco es improbable en Sinaloa.

«No lo descarto, acuérdense cuando aquella patrulla, hace años, donde el policía le prestó (al sicario) su arma para que disparara. Lamentablemente eso también puede ocurrir. No vamos a desconocer eso, pero lo vamos a ver», dijo.

Aunque inicialmente Víctor Antonio Cisneros Díaz, encargado del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), informó que estos hechos no se reportaron en otros municipios, Rocha dijo ayer que sí ocurrió, aunque no abundó en cuáles.