Un hombre de 31 años fue detenido por policías del Mando Coordinado cuando presuntamente intentaba ingresar a una tienda departamental tras causar daños en una ventana de la bodega del establecimiento, en el municipio de Jesús María.

El sospechoso, identificado como Sebastián N, fue sorprendido por los uniformados mientras realizaban labores de vigilancia sobre la calle Valle de Aguascalientes, en el fraccionamiento Lomas del Valle.

Durante el recorrido, los oficiales observaron al individuo cuando dañaba una de las ventanas del inmueble, por lo que detuvieron la patrulla para intervenir.

Al notar la presencia policial, Sebastián intentó escapar, pero los agentes lograron interceptarlo antes de que pudiera alejarse del lugar.

Durante una revisión de sus pertenencias, los policías encontraron un cuchillo y un desarmador, este último presuntamente utilizado para ocasionar los daños al establecimiento comercial.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.

Sebastián es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de daño en las cosas doloso y portación de arma prohibida. Su situación jurídica será determinada por la autoridad ministerial.