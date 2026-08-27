Daña camioneta tras pleito vecinal y lo arrestan

Una discusión entre vecinos terminó con daños a una camioneta y un hombre detenido en el fraccionamiento Pintores Mexicanos.

Policías municipales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona agresiva sobre la calle Carlos Fuentes Mares, antes del cruce con Vicente Rojo.

Al llegar, los uniformados fueron abordados por Jesús, quien acusó a uno de sus vecinos de haber pateado su camioneta momentos antes, luego de que ambos sostuvieran una discusión. La unidad presentó daños visibles en la puerta lateral derecha.

El afectado señaló al presunto responsable, quien todavía se encontraba en las inmediaciones. Los policías se acercaron para comunicarle el motivo de la intervención y, de acuerdo con el reporte oficial, el propio individuo reconoció haber causado los daños.

Ante el señalamiento directo y la afectación al vehículo, Saúl “N”, de 46 años, fue detenido y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de daños dolosos.