Un conflicto entre vecinos en el fraccionamiento Ojocaliente III terminó con un hombre detenido y posteriormente vinculado a proceso, acusado de amenazar de muerte a su vecino y causar daños al vehículo de éste.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2026, cuando Oscar “N” presuntamente lanzó amenazas de muerte contra la víctima, provocándole temor. Además, habría descargado la agresión contra su vehículo, al que golpeó con pies y puños.

La unidad terminó con una abolladura en uno de sus costados y uno de los espejos retrovisores quebrado.

Ante lo ocurrido, la víctima pidió apoyo de policías preventivos, quienes acudieron al lugar, detuvieron al señalado y posteriormente lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

El caso llegó ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención y, tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, vinculó a Oscar “N” a proceso por los delitos de Amenazas y Daño en las Cosas Doloso.

El imputado deberá presentarse mensualmente ante la autoridad y tiene prohibido acercarse tanto al domicilio como a la víctima y a los testigos.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.