Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los consumidores resultarán afectados con el Tianguis del Bienestar, advirtieron especialistas.

Ximena Calderón, especialista en propiedad industrial y asociada senior de la firma legal Dentons López Velarde, alertó que el consumidor que reciba los productos podría verse afectado al no tener a quién acudir si resulta afectado por el producto.

“Al final, desde el punto de vista de propiedad intelectual, uno pudiera pensar que a quien se afecta (con el Tianguis) es el titular de los derechos, pero la realidad es que es una triple afectación, porque también (se daña) al consumidor y a México como país.

“El tema del consumidor es muy importante porque justamente esos productos no sabemos de qué están hechos, cómo los hicieron, si cumplieron con las normas o no cumplieron con los mínimos que exige nuestro País y los reglamentos”, aseguró Calderón.

Otras afectaciones al consumidor son que los productos del Tianguis que reciban no tendrán un proveedor al cual acudir en caso de mal funcionamiento del artículo o afectaciones a su patrimonio y/o su persona.

“Estamos hablando de productos que fueron confiscados por su ilegalidad, nadie va a poder asegurar su calidad”, comentó la especialista.

En tanto, Eryck Castillo, expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), recordó que el Tianguis del Bienestar quebranta legislaciones mexicanas y tratados internacionales.

“A través de esto estamos legitimando que (mercancía ilegal) vuelva a entrar (al mercado). Es un gran problema que viola la ley y todos los tratados: el T-MEC, el TLCUEM, el Tratado de París.

“Estamos yendo en contra de todo lo que regula la propiedad intelectual”, aseguró Castillo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes pasado que conformará el Tianguis del Bienestar mediante el cual se distribuirán productos decomisados como ropa, calzado, juguetes, utensilios y herramientas del hogar, entre otros, que están almacenados en bodegas.

De acuerdo con declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) pagan 67.6 millones y 80 millones de pesos, de manera respectiva, por almacenar mercancía confiscada por las autoridades.

Se gastan mil 147 millones de pesos al año en renta de bodegas, aseguró la Secretaria de Seguridad el viernes pasado al anunciar la creación del Tianguis.

Como parte de este programa se regalarán de forma inicial mercancías en 70 municipios pobres de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.