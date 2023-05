Dzhoara Limón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de nueve años de haber atacado a su ex pareja con ácido, Efrén García obtuvo una sentencia de 46 años 8 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa.

En 2014, Carmen Sánchez fue atacada con ácido por el sentenciado y permaneció hospitalizada por ocho meses.

Este jueves, con claroscuros, consiguió hacer justicia.

«Cuando inicié este camino sola, sin ayuda de las instituciones, jamás creí que llegaría este momento, son 10 años caminando sola, 10 años de lucha, en este momento estoy cansada pero también me siento contenta porque esta es la primera sentencia en México y en América Latina que se castiga como tentativa de feminicidio», dijo.

«Un crimen tan atroz, un crimen tan cruel reconozco que el poder judicial el día de hoy castigara de esta manera, que viera todas estas afectaciones».

Sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez denunció que la jueza María de Jesús Sánchez Cabrera ejerció violencia institucional contra Carmen al no dejar que su psicóloga, la abogada de la fundación y su grupo de acompañamiento entraran con ella a la audiencia.