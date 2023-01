Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, el combate al tráfico de fentanilo fue uno de los ejes de las conversaciones entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá.

Ante el Presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador reconoció que el tema no sólo era un asunto de interés de Estados Unidos.

«Estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos, y lo estamos haciendo porque nos importa; nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo.

«Pero también, como hoy lo tratamos, no es un asunto sólo de Estados Unidos, es que, si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también. Entonces, tenemos que actuar de manera coordinada», dijo.

Biden informó en la misma cumbre que han incautado más de 20 mil libras del «mortal fentanilo» en la frontera, y llamó a sus homólogos a seguir fortaleciendo su esfuerzo para frenar el tráfico de esa droga.

«Incluyendo ir en pos de los químicos precursores usados para sintetizar esta droga. Vamos en pos de los laboratorios y de los lugares donde se almacenan las drogas», agregó.

El Gobierno mexicano reportó a las administraciones de Estados Unidos y Canadá que se incrementó en más de mil por ciento en la incautación de fentanilo.

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer los datos que se compartió información en el sentido de que, del 15 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2018, las fuerzas federales aseguraron 532 kilogramos de fentanilo, la droga que más preocupa actualmente a Estados Unidos.

Sin embargo, entre 1 de diciembre de 2018 y el 16 de enero de 2022, reportaron el decomisó 6 mil 105 kilogramos de esta droga, que es 50 veces más potente que la heroína, lo que significó un aumento de mil 79 por ciento.