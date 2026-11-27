Una mujer fue sentenciada a más de tres años de prisión por la posesión de 204.5 gramos de clorhidrato de metanfetamina, droga que llevaba en una mochila al momento de ser detenida por policías municipales de Jesús María, Aguascalientes.

Se trata de Martha “N”, quien fue capturada en calles de la colonia Chicahuales, luego de que una denuncia ciudadana alertara a los uniformados sobre dos personas que intercambiaban envoltorios de plástico transparente con sustancias blancas.

Los policías desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a las personas señaladas, así como un vehículo en cuyo interior se encontraba la mujer.

Durante la inspección, los oficiales encontraron una mochila junto a la palanca de velocidades, dentro de la cual había una bolsa de plástico que contenía poco más de 200 gramos de metanfetamina.

La mujer y la droga asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo Ministerio Público integró la investigación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple.

Tras acreditarse su responsabilidad penal, un juez de Control dictó sentencia condenatoria contra Martha “N”, quien además deberá pagar una multa de cuatro mil 692 pesos.