Un cateo en el fraccionamiento La Cartuja, en el municipio de Jesús María, que dejó al descubierto un cargamento de metanfetamina, armas de fuego y equipo táctico, derivó en una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión contra Cristian “N”.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes, en cumplimiento de una orden judicial, inspeccionaron un inmueble en el que localizaron tres pistolas, nueve cargadores, 19 cartuchos útiles, tres chalecos portaplacas y tres básculas.

En el domicilio también fueron asegurados poco más de 25 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo Ministerio Público Federal reunió los elementos de prueba para acreditar la responsabilidad penal de Cristian “N”.

El sujeto fue declarado culpable de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta, así como de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además de la pena de prisión, la juez de Control le impuso una multa de 21 mil 213 pesos con 75 centavos.