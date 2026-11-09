Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al incremento superior al 10 por ciento que presume el Gobierno federal en salud para 2027, los hospitales generales y los institutos nacionales de alta especialidad no lograrán recuperar el nivel presupuestal que ejercieron en 2025.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que, si bien las 16 instituciones dependientes de la Secretaría de Salud perfilan un alza de 9 por ciento frente a 2026 -equivalente a 2 mil 785.5 millones de pesos adicionales-, los recursos propuestos quedan 1.5 por ciento por debajo del gasto de hace dos años.

En conjunto, el presupuesto planteado para estos centros asciende a 33 mil 756.7 millones de pesos. Aunque la cifra supera los 30 mil 971.2 millones asignados para este año, no alcanza a compensar la caída previa frente a los 34 mil 282.3 millones etiquetados en 2025, lo que deja un rezago neto de 525.6 millones de pesos.

El dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, avalado entre jueves y viernes por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, dejó intacto el rubro hospitalario.

Aunque los diputados recortaron casi 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para reasignarlos a dependencias como Educación y Medio Ambiente, no canalizaron recursos extraordinarios al sector salud.

El pleno camaral iniciará hoy la discusión del paquete económico, donde la partida para salud aún podría modificarse mediante la presentación de reservas.

El diagnóstico del CIEP detalla que, si bien los 16 organismos analizados recibirán más fondos respecto a 2026, el reparto es dispar.

Los mayores incrementos favorecen al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con 475.3 millones de pesos adicionales (16.8 por ciento más); el Instituto Nacional de Cancerología, con 352.8 millones (15.3 por ciento); el Instituto Nacional de Rehabilitación, con 254.3 millones (12.5 por ciento), y el Hospital General de México, con 501.4 millones (9.4 por ciento).

No obstante, en el balance directo con 2025, sólo seis instituciones superarán sus techos financieros previos: los hospitales General «Dr. Manuel Gea González» e Infantil de México, así como los institutos de Cancerología, Nutrición, Neurología y Neurocirugía, y Perinatología.

En contraste, los recortes más severos frente a 2025 golpearán a los institutos nacionales de Geriatría, Salud Pública y Enfermedades Respiratorias, con mermas de 14.4, 10.2 y 9.6 por ciento, respectivamente.

«La recuperación frente a 2026 sería generalizada, pero aún insuficiente para restablecer los recursos ejercidos en 2025», asegura el CIEP.