Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX.- George Lucas reunió a figuras de Hollywood, artistas, filántropos, socialités y políticos durante la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo, un proyecto impulsado durante años por el creador de Star Wars y financiado con recursos propios.

El recinto, cuya construcción superó los mil millones de dólares, abrió sus puertas el fin de semana con una colección integrada por piezas reunidas por el cineasta durante medio siglo. Sus 33 galerías albergan expresiones artísticas de distintas épocas y estilos, desde pinturas rupestres y obras de Frida Kahlo hasta cómics y trabajos del artista urbano Banksy.

Aunque el museo lleva el sello del creador de una de las franquicias cinematográficas más reconocidas, los objetos relacionados con Star Wars representan apenas el 7 por ciento de la colección.

“El arte está en los ojos del espectador. Si es emocional para ti, entonces es arte”, expresó Lucas durante la celebración.

El cineasta y su esposa, Mellody Hobson, encabezaron la recepción, amenizada por Voices of Fire, coro creado por Pharrell Williams, acompañado por el músico Jon Batiste.

La celebración continuó con la participación de Black Eyed Peas, el LA Dance Project y la guitarrista Kaki King, quienes ofrecieron diversas actuaciones para los invitados.