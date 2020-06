Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), órgano que depende de la SEP para la promoción de la educación en zonas marginadas, entregó el año pasado más de 448 millones de pesos en contratos a modo.

La mayoría de estas compras se realizaron entre septiembre y diciembre de 2019 con proveedores cercanos al director Cuauhtémoc Sánchez Osio, empresas que se habrían coludido para resultar beneficiadas y compañías sancionadas por organismos internacionales.

Algunos de los beneficiarios son empresas que apoyaron a Sánchez Osio cuando fue candidato a jefe delegacional de Tlalpan, en 2015, por la coalición PRI-PVEM.

En agosto, por ejemplo, el organismo firmó un contrato por 9 millones de pesos con la empresa Oficinas y Comercios para la impresión de 26 mil 955 tapetes didácticos; esa compañía es propiedad de Alejandro Crispín Montiel Rodríguez, empresario poblano que en 2015 apoyó la candidatura de Sánchez Osio, con pendones y grúas para la instalación de la propaganda política.

En noviembre, el Conafe destinó, por primera vez en sus 48 años de existencia, 170 millones de pesos en ropa para bebé, como mamelucos, pañaleros, frazadas ligeras y colchones antirreflujo, a pesar de que estos artículos no forman parte de sus tareas.

En diciembre, dos meses antes de que llegara el primer caso de Covid-19 al País, el organismo adjudicó la compra de 472 mil 913 litros de gel antibacterial a una proveedora que se encuentra sancionada por organismos internacionales como el Banco Mundial.

Este convenio fue por más de 10 millones de pesos con Brenda Ponciano Mendoza, quien, según un reporte de 2017 de la Vicepresidencia de Integridad del Banco Mundial, está inhabilitada por siete años, después de incurrir en prácticas de colusión y corrupción.

Otra empresa beneficiada es Cuarto Acto Producciones, que firmó un contrato por 1 millón 872 mil 704 pesos para 60 obras de teatro, pese a que no fue la propuesta más baja y que al momento del proceso de adjudicación, no comprobó que contara con un escenario móvil, una de las condiciones establecidas en el concurso.