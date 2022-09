Dan Emmy póstumo a Chadwick Boseman

CDMX.- El actor Chadwick Boseman fue reconocido con un premio Emmy póstumo en la categoría de «Mejor Actuación en Voz en Off».

El actor que perdió la vida a sus 43 años a causa del cáncer de colon, fue honrado durante la ceremonia de los Creative Arts Emmy, por su papel en Marvel’s What If…?, este sábado.

De acuerdo con un reporte de la revista People, el actor ganó la categoría de «Mejor Actuación de voz en off» por interpretar a Star-Lord T’Challa durante la serie animada.

Como consecuencia, este galardón se convirtió en el primer premio Emmy del actor conocido por su participación como Black Panther en el Mundo Cinematográfico de Marvel.

El reconocimiento le fue entregado a la esposa de Chadwick, Simone Ledward Boseman, quien con mucho orgullo aceptó el galardón y dio un discurso referente al trabajo de su esposo en vida.

Simone rememoró el momento difícil por el que pasó su pareja mientras grababa Marvel’s What If?, por lo que agradeció el reconocimiento al talento del actor.

«Muchas gracias por el honor. Chad se sentiría muy honrado por esto y yo me siento muy honrada en su nombre», finalizó Simone Boseman.

El histrión falleció el 28 de agosto de 2020 tras padecer cáncer de colon, el cual le fue diagnosticado desde 2016. (Sandra Ivette Acevedo Barrón/Agencia Reforma)