Dan el Premio Mayahuel a Daniel Giménez Cacho

CDMX.- Tres días a la semana, Daniel Giménez Cacho desata una suerte catarsis colectiva en el Teatro de los Insurgentes cuando su personaje de Network grita a todo lo que da: ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar!

Basada en la cinta homónima de 1976, la adaptación (muy mexicana) de Francisco Franco brinda una reflexión sobre cómo se sitúa el espectador ante los productos informativos de los grandes consorcios.

Además de esta obra, que considera un regalo porque con ella ofrece «justicia poética» en el escenario, hoy recibe en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) el Premio Mayahuel por su trabajo cinematográfico.

«Es muy bonito, muy lindo que este festival me lo dé, este consejo, esta comunidad que me reconoce… pero creo que sí me pongo algo nervioso y digo: ‘Híjole si ya empiezan a llegar estos homenajes, es que ya se va a acabar la fiesta'», bromea.

En el marco, el guionista, productor y director Roberto Fiesco presentará un libro dedicado al quehacer fílmico de Giménez Cacho, donde se abordará su trabajo en títulos como Sólo con Tu Pareja, Arráncame la Vida o La Mala Educación, entre muchas más.

Otro regalo que el actor de 61 años atribuye como consecuencia de la entrega a su oficio es Bardo, o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, dirigida por el ganador del Óscar, Alejandro G. Iñárritu, la cual se estrenará a fin de año por Netflix, pero que irá a presentar con el cineasta a la próxima edición del Festival de Venecia, en septiembre. (Hugo Lazcano/Agencia Reforma)

