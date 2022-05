Jorge Ricardo Agencia Reforma

GUATEMALA, Guatemala.- México incorporará a 25 mil trabajadores eventuales guatemaltecos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el Canciller Marcelo Ebrard.

Al concluir la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por este país, Ebrard destacó este acuerdo entre los dos países.

«Son personas que trabajan en México por una temporada y que no tienen acceso a servicios médicos, entonces México decidió, el Presidente López Obrador, que coticen en el Seguro Social, que los apoyen sus empleadores como debe ser, según la ley, y que sean incluidos en lo que son servicios médicos», dijo.

«Es lo que le estamos demandando a Estados Unidos, ese va a ser tema en la Cumbre de las Américas, pero estamos poniendo el ejemplo».

Por otro lado, Ebrard insistió en que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean incluidos nuevamente en la Cumbre de las Américas de junio, a pesar del veto de Estados Unidos por tener gobiernos antidemocráticos.

«Si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no, entonces hay que cambiarle el nombre y que no sea Cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo o etcétera», afirmó antes de viajar al El Salvador y Honduras.

Ebrard aseguró que está por arrancar en Guatemala el registro de beneficiarios del Programa Sembrando Vida de pago a campesinos para que siembren árboles con dinero mexicano, un compromiso que se firmó hace un años con el fin de contener la migración.

«Ha funcionado. En El Salvador tenemos 20 mil (beneficiarios) y se desplomó el número de migrantes de El Salvador, ahí está la prueba. En el caso de Honduras también está funcionando», dijo.

