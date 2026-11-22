MADRID, España.- El cantante español Raphael recibió el alta médica y regresó a su domicilio en Madrid, después de permanecer bajo observación en un hospital de A Coruña, Galicia, debido a un malestar relacionado con taquicardias y aumento de la presión arterial, que lo obligó a cancelar un concierto.

Mediante un comunicado, el intérprete explicó que pasó la noche hospitalizado y que, tras someterse a diversas revisiones médicas, los resultados fueron favorables.

“Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”, expresó el artista, quien tiene previsto acudir a una nueva valoración médica en Madrid.

El llamado “Divo de Linares” también agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas durante su hospitalización, al tiempo que transmitió tranquilidad sobre su estado de salud.

Su hija, Alejandra Martos, confirmó que la familia se encuentra tranquila después del alta médica y aseguró que la situación está bajo control.

Explicó que Raphael no estaba en condiciones de presentarse ante el público, por lo que fue necesario suspender el espectáculo programado.

Asimismo, señaló que su padre mantiene buen ánimo, aunque lamentó no haber podido cumplir con el compromiso artístico. Su esposa, Natalia Figueroa, y sus hijos permanecieron pendientes de su evolución médica.