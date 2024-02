Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El registro de los candidatos pluronominales de Morena al Senado se convirtió ayer en el escenario de la reaparición de las «corcholatas» que perdieron en el proceso interno para la postulación presidencial.

Pero también para defender al Presidente Andrés Manuel López Obrador de los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Uno de los primeros aspirantes en acudir a un hotel de la Ciudad de México a registrar su candidatura fue Ricardo Monreal, actual coordinador de los senadores de Morena y quien busca saltar a la Cámara de Diputados.

El zacatecano minimizó la publicación de The New York Times, que ayer señaló que Estados Unidos revisó vínculos de aliados del Mandatario mexicano con cárteles en 2018.

Monreal consideró que no hay que dar importancia a un periódico que hace pública información tergiversada, la cual, dijo, se inscribe en el marco de una guerra sucia en contra de López Obrador y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

«Yo no le daría tanta importancia, es un periódico igual que cualquier otro, donde tiene esa información o donde está tratando de sacar a la luz pública información tergiversada. Yo no creo sea serio, más bien, se inscribe en toda una campaña de guerra sucia, toda esta estrategia de descalificación contra el Presidente, contra Morena y contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum», indicó.

El ex aspirante presidencial morenista afirmó que nunca un jefe del Ejecutivo federal había sido tan atacado como López Obrador, y acusó una campaña mediática «impresionante» contra el tabasqueño.

En tanto, el ex Canciller Marcelo Ebrard también defendió al Mandatario, y afirmó que la relación del Gobierno federal con la DEA ha sido un «dolor de cabeza» para México.

Coincidió en que las filtraciones en contra de López Obrador son una venganza por las obligaciones que el País le impuso a la agencia de EU en el marco de sus operaciones en el territorio nacional.

«Entonces, ahora están en la venganza de la DEA por las obligaciones legales que se le han impuesto en México», añadió.

Ebrard demandó a la agencia estadounidense que demuestre sus acusaciones con pruebas y no mediante dichos de informantes.

«Que lo demuestren, no con un informante, digo, por favor, más cuando estás hablando del Presidente de México. Yo creo que ahí sí, la exigencia debe ser: tiene elementos de prueba, tendría que haber un proceso en curso, no lo hay, ya lo dijo el Gobierno de Estados Unidos», agregó.

El ahora candidato al Senado advirtió que pese a sus señalamientos, México no sólo mantendrá las obligaciones legales impuestas a la DEA, sino que éstas se incrementarán.

«Que de una vez sepan que no sólo se van a mantener, van a ser más las exigencias, precisamente por este actuar que ha tenido», adelantó.

Adán Augusto López, otro ex aspirante a la candidatura presidencial morenista, llegó a cumplir con su registro como aspirante a un escaño.

Aun cuando coincidieron en el salón del hotel ubicado en Avenida Constituyentes, Ebrard y López se evitaron e incluso el ex Secretario de Gobernación buscó un acceso para no encontrarse con el ex Canciller.

«No lo he visto, pero es un buen amigo, es un buen compañero y, además, lo felicito», respondió Ebrard al ser cuestionado sobre la presencia del ex Gobernador tabasqueño.

El diputado petista Fernando Noroña cumplió con el requisito del registro y busca escaño por Morena.

En el último día para inscribirse, también acudió el ex Gobernador de Oaxaca, el ex priista Alejandro Murat, quien por la mañana se negó a informar si había llegado a un acuerdo sobre la inclusión en la lista de candidatos de Morena al Senado.

Sin embargo, horas más tarde entregó su documentación y confirmó que aseguró la candidatura al Senado.

«Vamos al Senado», dijo .

Agradeció a Morena su postulación y se dijo dispuesto a ir por todo en favor de la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección del 2 de junio.