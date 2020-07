Óscar Luna Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-En al menos 19 ciudades del país se realizó la mañana de ayer la cuarta caravana móvil para pedir la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta manifestación es convocada por el denominado Frente Nacional Anti AMLO (Frena) y se realiza cada 15 días en distintas ciudades mexicanas y del extranjero.

Para este sábado y domingo, se tienen previstas protestas en aproximadamente 200 ciudades.

Uno de las primeros lugares en rodar fue Irapuato, Guanajuato. Allí los manifestantes se concentraron en el Cuarto Cinturón Vial con pancartas con mensajes como “Fuera AMLO, el peor Presidente”, “Futuro incierto con AMLO”, “Fuera AMLO, ahuyenta la inversión”, y “AMLO no destruyas a México, no asfixies el IMSS”.

En Guadalajara, Jalisco, se registró una numerosa participación de automovilistas.

“Repudiamos la pésima administración de AMLO, renuncia a tu cargo AMLO, no eres una persona honorable, México te necesita”, expresó Antonio Ceja, un participante de la marcha.

En Oaxaca, los manifestantes se concentraron afuera del Colegio de Bachilleres para partir con rumbo al centro de la capital.

“Es una protesta en contra de las políticas públicas de AMLO, antes del Covid la economía ya venía en picada, ya teníamos un decrecimiento, el sector salud estaba desmantelado, sí entendemos que le cae como anillo esta pandemia”, dijo Eduardo Santiago.

“Estamos pidiendo su salida del Gobierno federal porque no ha estado funcionando su política en varios sectores, en el económico, en la salud, en la delincuencia”.

También se registraron protestas en Hermosillo, Navojoa, Puebla, Córdoba, Campeche, Aguscalientes, Culiacán, Celaya, Ciudad Victoria, Mérida y Metepec.

En Nuevo León, por ejemplo, la caravana culminó a las 19:30 horas. Cientos de vehículos recorrieron las principales avenidas de San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Escobedo y San Nicolás.

Algunos utilizaron altavoz para que las consignas fueran escuchadas por otros conductores que pasaban por la Ciudad.

En San Pedro, incluso hubo vendimia de banderas e imanes con el escudo nacional previo al inicio de la caravana.

A diferencia de las otras tres caravanas, la de hoy registró menos participación,

Los recorridos simultáneos iniciaron poco después de las 18:00 horas en la estación de Bomberos, en San Pedro; Plaza Sun Mall, en Guadalupe; Estadio de Beisbol, en San Nicolás, y Punto B, en Escobedo.

Aunque también se había programado un contingente en Apodaca, sólo dos vehículos se juntaron en el punto de arranque y a las 18:35 horas se retiraron para sumarse a otras caravanas.

En tanto, la movilización en la Ciudad de México tendrá lugar este día a las 10:30 horas en Paseo de la Reforma.

