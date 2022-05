Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 25-May-2022 .-Un tribunal federal de Mérida afirmó que la ausencia de estudios ambientales para el Tramo 5 del Tren Maya, genera el riesgo de daños irreversibles al ecosistema de Quintana Roo.

Lo anterior, al confirmar el martes una de las al menos cinco suspensiones provisionales que el juez Adrián Novelo ha dictado para frenar las obras.

Por dos votos contra uno, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa rechazó que el Decreto Presidencial de noviembre pasado para agilizar proyectos prioritarios, pueda reemplazar a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

«Dicha autorización provisional de ninguna manera equivale a la expedición de la MIA respecto al Tramo 5 Sur del Tren Maya, dado que esta última implica el estudio técnico y científico del impacto ambiental previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará», afirmó el tribunal al declarar infundadas las quejas 305 y 306/2022.

«Porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables».

«Ante la irreparabilidad del daño que podría generarse al medio ambiente por virtud de la ejecución del Tren Maya, en su Tramo Cinco, es viable conceder la suspensión provisional, a partir del principio de precaución, máxime la ausencia de estudios técnicos y científicos que avalen la sustentabilidad de las obras, salvaguardando el ecosistema», agrega.

El amparo en el que Novelo concedió esta suspensión, el 25 de abril, es el 1003/2022, promovido por residentes de Playa del Carmen.

Los magistrados René Rubio y Raquel Flores votaron a favor, mientras que su colega Julia Ramírez Alvarado votó en contra, por considerar que los quejosos no acreditan la afectación que les provocará la obra.

El juez Novelo resolverá el próximo 7 de junio si la suspensión provisional se convierte en definitiva, lo que paralizaría las obras por tiempo indefinido.

En tanto, Fonatur puede presentar una MIA debidamente autorizada.

La sentencia publicada por el tribunal no deja del todo claro si la suspensión sólo abarca el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum o todo el Tramo 5, que inicia en Cancún.

El 12 de mayo, el mismo tribunal ya había confirmado otra suspensión provisional que impide obras en el Tramo 5 Sur.

En ese amparo, el 884/2022, el juez Novelo tiene agendado resolver la suspensión definitiva este viernes.

Apenas el 23 de mayo, y hasta el 17 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió a consulta pública la MIA del nuevo trazo del Tramo 5, que iba a correr paralelo con la carretera 307.

¡Participa con tu opinión!