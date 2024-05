Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. – Una ola de buenas memorias y mucho cariño que lo que llenó ayer el funeral de la actriz y conductora Verónica Toussaint, en el Panteón Francés, donde acudieron a despedirla amigos y familiares.

Quien fuera conductora de programas como ¡Qué Chulada! falleció el jueves, a los 48 años, víctima de los estragos del cáncer de mama que le había sido detectado en 2021.

Fuentes cercanas comentaron que la presentadora pasó sus últimas dos semanas en la cama de un hospital para intentar salir del difícil momento. Sus restos serán incinerados hoy a las 15:00 horas.

Al Panteón, donde fue velada de cuerpo presente, llegaron colegas como Chumel Torres, el actor Andrés Palacios, el standupero Daniel Sosa, el conductor Yordi Rosado y la periodista Paola Rojas.

«Vero era una muy querida amiga, era una aliada, una colega y fue también para mí una maestra. Me dio de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida. Alguna vez, cuando la entrevisté, dos veces después de haber sobrevivido al cáncer me entregó lecciones hermosas.

«A pesar de que yo sabía de lo grave de su diagnóstico, estaba convencida de que se iba a curar porque ella también estaba lista para recuperarse», contó Rojas.

Músicos como Dr. Shenka, líder de Panteón Rococó, y Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, le dieron también el último adiós.

«Tenía una energía increíble de vida. La despido con mucho cariño», dijo Gutiérrez.

Como actriz, Toussaint destacó en la película Oso Polar (2018), donde interpretó a Flor, una madre divorciada y con dos hijos, que dejaba ver su clasismo, racismo y alcoholismo en un viaje por carretera con dos amigos de la infancia, y por el cual ganó el Ariel a Mejor Coactuación Femenina.

Apenas hace unas semanas estrenaba Kung Fu Panda 4, donde prestó su voz al personaje de Zhen. También se hizo notar en largometrajes como Cosas Imposibles y Papá o Mamá, ambas del director Ernesto Contreras. En la pantalla chica, sus créditos incluyen la telenovela Amarte es mi Pecado y series como Duelo de Comediantes, La Doble Vida y Madre Solo Hay Dos.