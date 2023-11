Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2022, funcionarios de instituciones públicas recibieron apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo.

La segunda entrega del informe de revisión de la Cuenta Pública correspondiente a ese año, señala que el programa creado para brindar a los jóvenes la oportunidad de forjar experiencia profesional mientras reciben un apoyo económico, entregó recursos a 242 beneficiarios que estaban dados de alta como empelados de instituciones públicas.

Lo anterior, agrega la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al mismo tiempo que se encontraban en capacitación en los centros de trabajo.

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, catalogado por la propia Secretaría como uno de los más importantes del Gobierno federal, en 2022 los beneficiarios del programa recibieron una beca mensual de 6 mil 310 pesos misma que podía extenderse hasta por 12 meses.

La ASF indica que las becas entregadas a estos beneficiarios sumaron más de cinco millones de pesos, recursos que al ASF determinó como pendientes de aclarar.

Otras irregularidades detectadas por la ASF son que no se realizó el reporte al Banco del Bienestar el reporte por el extravío de 355 tarjetas bancarias para que éstas fueran canceladas y, en su caso se reexpidieran.

Agrega que tampoco se gestionó la desvinculación de los beneficiarios de 5 mil 491 tarjetas que no fueron entregadas.

Además, no se supervisó que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos establecidos por el programa.