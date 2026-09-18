Staff Agencia Reforma

Dolly Parton recibió de manera póstuma el Premio a la Trayectoria Artística durante los Americana Honors & Awards 2026, en una ceremonia que recordó su legado en la música estadounidense.

Durante el homenaje se proyectó un video grabado por la cantante antes de su muerte, ocurrida el 25 de agosto, a los 80 años, tras enfrentar en privado el cáncer. En el mensaje, Parton expresó sentirse “muy honrada” por el reconocimiento y recordó sus orígenes musicales en las Montañas Humeantes.

La cantante y compositora Emmylou Harris destacó la trayectoria de Parton como autora e intérprete, así como su capacidad para desenvolverse en distintas áreas del entretenimiento. También recordó su característica voz y sentido del humor.

El homenaje concluyó con la interpretación de “Coat of Many Colors”, uno de los temas emblemáticos de Parton, a cargo de Brandi Carlile y el colectivo I’m With Her, como tributo a su extensa carrera.