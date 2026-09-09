Sarai Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) para 2027 tendría un presupuesto de 108 mil 767.7 millones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)

En 2026, se le asignó un presupuesto de 92 mil 524.6 millones de pesos, antes Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), lo que significa un alza de 17.5 por ciento si se compara con el año pasado.

Cabe recordar que el pasado 13 de enero del 2026 el Gobierno formalizó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el cual se creó la ATTRAPI (sustituyendo a la ARTF).

Lo anterior, con el propósito de fortalecer las capacidades y robustecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario en el país, dado que la presente administración se ha planteado construir más de 3 mil kilómetros de nuevas vías férreas para trenes de pasajeros.

Entre las atribuciones de la Agencia se encuentra planear y construir infraestructura férrea, además de regular y conducir el desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Mexicano.

Así como robustecer su capacidad para construir vías, operar, regular, explotar y prestar el servicio público de transporte ferroviario.

Y también lleva a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas como vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal.