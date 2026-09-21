Dan 93 años de cárcel a “El Tijuano” por ataque armado

Una condena acumulada de 93 años y nueve meses de prisión recibió Hugo “N”, alias “El Tijuano”, tras ser encontrado penalmente responsable de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio doloso calificado por un ataque armado ocurrido en junio de 2025.

Los hechos se registraron entre las 04:00 y 05:00 horas del 18 de junio, dentro de un domicilio de la calle Autlán, en el fraccionamiento La Soledad, donde se encontraban el acusado y tres víctimas.

Según la investigación, Hugo “N” encañonó a una de las personas y le ordenó dejar de vender narcóticos de un grupo específico. Después le disparó tres veces. Enseguida abrió fuego contra una segunda víctima, quien recibió cinco impactos.

Una tercera persona fue alcanzada por un disparo en la espalda y cayó al suelo. Para evitar que el agresor continuara atacándola, fingió estar muerta. Hugo “N” abandonó posteriormente el inmueble.

Las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión, cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal en la Zona Centro de Aguascalientes durante julio de 2025.

Tras el juicio, el Tribunal impuso 37 años y seis meses de cárcel por cada uno de los homicidios dolosos calificados y otros 18 años y nueve meses por tentativa de homicidio doloso calificado.

La suma de las penas alcanzó 93 años y nueve meses de prisión, además de 812 días multa, equivalentes a 91 mil 869.68 pesos. También se estableció la reparación del daño por aproximadamente 4 millones 462 mil 800 pesos, cantidad que todavía podría incrementarse al quedar algunos montos pendientes de definir.