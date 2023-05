Iris Velazquez Agencia Reforma

Estado de México, México.- José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, Guerrero, recibió una sentencia de 92 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.

Un Juez Federal también le impuso una multa económica de 920 mil 700 pesos por concepto de reparación del daño, que también podrán ser saldadas con 15 mil jornadas de trabajo comunitario.

A Abarca se le señala por el secuestro de seis activistas, hechos que tuvieron lugar el 30 de mayo de 2013.

Entre ellos, se encuentra Arturo Hernández Cardona, líder de dicha organización campesina y quien fue encontrado sin vida en junio de ese año junto con otras dos personas en la carretera federal Chilpancingo-Iguala.

Hernández Cardona también fue miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política al que el ahora imputado también perteneció.

El Juez federal también consideró que existían elementos suficientes para sentenciarlo por el secuestro de otros cinco agremiados a esta organización popular: Ángel Román Ramírez, Efraín Amates Luna, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa y Rafael Balderas Román, secuestros también registrados en Iguala, Guerrero.

Al ex Presidente Municipal de Iguala, quien también ha sido señalado como responsable en el caso Ayotzinapa, se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México.

No obstante, su pena de privación de la libertad no fue impuesta por la desaparición de los normalistas, sino por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.